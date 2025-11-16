Portée par l’entrepreneur Wael Moula, la solution de paiement Soft TAPPY illustre une success story « made in Tunisie » qui franchit aujourd’hui les frontières. Testée localement, adoptée par les commerçants et les professionnels, cette innovation fintech s’apprête à conquérir le marché africain grâce à des partenariats internationaux solides et une stratégie d’expansion maîtrisée.

Du prototype à la solution à grande échelle

Tout a commencé par une expérimentation ciblée. « Nous avons commencé par une boucle fermée : une sélection de commerçants et de professionnels — médecins, livreurs, restaurateurs, magasins — pour tester notre solution Soft TAPPY », explique Wael Moula. Cette phase pilote a permis d’évaluer la robustesse et la praticité du dispositif dans des conditions réelles.

Les retours positifs des utilisateurs ont conforté l’équipe dans son approche. Résultat : Soft TAPPY est passé du statut de prototype à celui d’une solution opérationnelle, ouverte à tous les types de commerces. « Nous avons ainsi pu généraliser notre innovation, tout en garantissant sa conformité à la réglementation tunisienne et son adéquation aux usages du terrain », souligne-t-il.

Une technologie tunisienne prête pour le marché africain

L’ambition de Soft TAPPY dépasse aujourd’hui les frontières nationales. « Nous sommes déjà en discussion avancée avec l’un des plus grands réseaux de paiement mondiaux pour déployer notre technologie à l’échelle africaine », confie Wael Moula. Cette solution, à la fois innovante, sécurisée et certifiée, a déjà fait ses preuves sur le marché tunisien. Elle s’inscrit désormais dans une logique de partenariat international, fondée sur un modèle de collaboration équilibré : « C’est un partenariat gagnant-gagnant. Nous répartissons notre savoir-faire technologique, le réseau de paiement augmentant son volume de transactions, et ensemble, nous promouvons l’innovation fintech sur le continent africain. »

Des alliances stratégiques pour soutenir la croissance

L’expansion de Soft TAPPY repose sur un écosystème solide. L’entreprise bénéficie de l’accompagnement d’un incubateur reconnu dans la région, qui a contribué à son développement sur les plans financiers et stratégiques. Deux business angels européens ont également rejoint l’aventure, séduits par le potentiel du projet et la vision portée par son fondateur. Parallèlement, annonce Wael Moula, grâce à l’extension de Soft TAPPY dédiée à l’acceptation des paiements, une alliance stratégique avec une fintech saoudienne a été conclue. « Ce sont des compétences arabes qui se rassemblent pour faire rayonner l’innovation », affirme Wael Moula, fier de cette synergie régionale.

Le développement d’applications Fintech depuis We Settle jusqu’à Soft TAPPY et passant par We Pay, ont nécessité des levées de fonds de tout juste 500 000 dinars qui ont permis d’accélérer leur développement dans l’attente d’une nouvelle levée plus importante en préparation pour consolider la croissance sur les marchés africains.

Une success story tunisienne tournée vers le continent

Avec Soft TAPPY, la Tunisie démontre sa capacité à produire des solutions technologiques à la fois performantes et exportables. L’entreprise de Wael Moula incarne une nouvelle génération d’entrepreneurs tunisiens : ancrés localement, mais porteurs d’une ambition continentale.

En s’appuyant sur des partenariats internationaux et une vision africaine affirmée, Soft TAPPY s’impose comme un modèle de réussite pour l’écosystème fintech régional — preuve qu’en Tunisie, l’innovation peut être à la fois nationale dans sa conception et africaine dans sa vocation.

Amel Belhadj Ali