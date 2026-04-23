L’Union tunisienne de l’industrie, du commerce et de l’artisanat (UTICA) appelle les petites et moyennes entreprises (PME) et les startups tunisiennes à concourir à l’Entrepreneurship World Cup (EWC) 2026, compétition mondiale de pitch dotée d’un million de dollars de prix, dont la finale se tiendra à Riyad en novembre prochain. Les candidatures sont ouvertes jusqu’au 31 mai 2026 sur httpss://entrepreneurshipworldcup.com/apply-form/

Co-organisée par Monsha’at et le Global Entrepreneurship Network (GEN), l’EWC 2026 récompense douze lauréats répartis en trois catégories : idéation (30 000 $), amorçage (200 000 $) et croissance (160 000 $), auxquelles s’ajoute une catégorie spéciale intelligence artificielle dotée de quatre prix de 50 000 $ chacun, ciblant les domaines de l’infrastructure IA, de la fabrication intelligente, de l’énergie durable et des technologies immersives.

Selon une plateforme web dédiée, le processus de sélection se déroule en plusieurs phases : après la clôture des candidatures en mai, les 250 meilleures équipes participeront en août à un bootcamp virtuel de mentorat et de préparation au pitch, avant l’annonce des 100 finalistes en septembre.

Les qualifiés pour la grande finale bénéficient d’une prise en charge intégrale des frais de voyage et d’hébergement à Riyad.

Au-delà des prix financiers, attribués sans prise de participation, les finalistes accèdent à un réseau mondial d’investisseurs en capital-risque, à un accompagnement pour l’implantation en Arabie saoudite et à une visibilité médiatique internationale. Depuis son lancement en 2019, l’EWC a accompagné plus de 420 000 entrepreneurs issus de 191 pays et mobilisé plus de 150 millions de dollars en soutien indirect.

La compétition est ouverte à toute personne physique ou morale légalement enregistrée, âgée de 18 ans ou plus et non soumise à des sanctions commerciales internationales. Les dossiers, à soumettre en anglais avec les justificatifs requis, sont limités à une candidature par startup.