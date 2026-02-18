La réunion du comité de pilotage national du projet visant à renforcer l’impact des politiques d’emploi et la création d’emploi basés sur les technologies de l’information et de la communication pour les jeunes et les femmes en Tunisie “IPTIC” s’est tenue hier, mardi, au siège du ministère de l’emploi et de la formation professionnelle.

Cette réunion a permis d’examiner l’état d’avancement de ce projet et d’auditionner les témoignages des promoteurs ayant lancé des projets innovants.

Des exposés ont été présentés au cours de cette réunion, sur l’avancement des programmes et la mise en oeuvre des recommandations de la stratégie nationale de l’emploi.

Les participants ont également auditionné les témoignages de promoteurs dont les projets sont en cours de réalisation notamment, dans les secteurs des technologies modernes, des énergies renouvelables, de la santé et de la culture.

Ces promoteurs bénéficieront d’un accompagnement personnalisé dans le cadre du projet pour obtenir le label des start-ups.

Au cours de cette réunion, les directeurs régionaux de l’emploi et de la formation professionnelle à Tunis et à la Manouba ont passé en revue leurs expériences en matière de réalisation de plans régionaux pour l’emploi au cours de l’année 2025.

Il convient de rappeler que le projet “IPTIC”, réalisé en collaboration avec l’agence coréenne de coopération internationale et l’organisation internationale du travail, a pour objectif de valoriser trois chaînes de valeur dans le secteur des technologies de l’information et de la communication et d’accompagner le lancement de 75 start-ups dans les secteurs de la santé, de l’agriculture, de l’environnement, de l’éducation et de la culture.

Ce projet contribue à la mise en œuvre de la stratégie nationale de l’emploi et de ses recommandations et à la réalisation de 11 plans régionaux pour l’emploi dans 11 gouvernorats, qui s’étendront sur d’autres gouvernorats d’ici fin 2026.

A cette occasion, le ministre de l’emploi et de la formation professionnelle Riadh Chaoued a souligné l’importance de ce projet, qui a opté pour une approche participative dans sa mise en œuvre vu son rôle dans l’employabilité dans les secteurs prometteurs.

Chaoued a recommandé l’importance de renforcer l’approche participative dans la réalisation des différentes composantes du projet, de valoriser et de développer les acquis dans ce domaine, de concrétiser les projets proposés dans les plans régionaux, et d’accompagner les promoteurs après le lancement de leurs entreprises, en particulier dans le domaine du marketing et de la commercialisation des produits et services au niveau national et international.

De son côté, la directrice de l’agence coréenne de coopération internationale en Tunisie a salué le niveau de coopération entre la Tunisie et la Corée dans le domaine de l’emploi, exprimant la disposition de son pays de promouvoir davantage le partenariat pour soutenir les efforts de l’état et renforcer les capacités des jeunes en matière d’emploi et d’initiative privée.

A noter que, des représentants de l’Organisation internationale du travail, des membres du comité de pilotage, la coordinatrice du projet et plusieurs directeurs généraux du ministère, des directeurs régionaux dans les gouvernorats de Tunis, Sfax, Kairouan, Manouba, Sidi Bouzid, Kasserine, Gafsa, Kef, Siliana, Jendouba, et plusieurs cadres du ministère, ont pris part à cette réunion.