Faouzi Abderrahmane, ministre de la Formation professionnelle et de l’Emploi, a inauguré, lundi 17 septembre au centre sectoriel de formation en maintenance de Gabès, la nouvelle année de formation 2018/2019.

“Le choix de ce centre pour l’inauguration de la nouvelle année de la formation dénote l’intérêt accordé à cette institution et les efforts consentis afin de l’aider à retrouver sa place et son lustre”, a souligné le ministre, indiquant que le système de la formation professionnelle sera renforcé dans toute la région de Gabès.

Il a tenu à cette occasion une séance de travail avec le cadre pédagogique, consacrée à la situation et aux perspectives du système de la formation professionnelle dans cette région.

Il a également inspecté le bureau de l’emploi et du travail indépendant de Gabès, le centre de formation professionnelle agricole de Zarkine et le centre sectoriel de formation en bâtiment et forage de Gabès.

Les obstacles entravant la formation professionnelle dans cette région ont été exposés lors de cette tournée, en particulier le manque de financement des projets.

Des propositions ont été présentées au ministre pour la promotion de ce secteur, dont la nécessité d’accélérer la mise en place du centre de formation des jeunes filles rurales à Menzel Habib, outre l’équipement de l’espace d’hébergement au centre sectoriel de formation en bâtiment et forage de Gabès.

La nouvelle année de formation a été marquée par le redémarrage de la spécialité de maintenance, suspendue depuis huit ans.