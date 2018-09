L’unification du discours diplomatique et les moyens de faciliter les missions des députés à l’étranger sont les principaux points débattus, lundi 17 septembre, lors d’une séance de travail entre le ministre des Affaires étrangères, Khemaies Jhinaoui, et les membres de la Commission parlementaire des droits et libertés.

Dans une déclaration de presse, Jhinaoui a expliqué que la rencontre a notamment permis de se pencher sur les moyens de réunir toutes les conditions devant permettre aux députés, en déplacement à l’étranger, de réussir leur mission, indique un communiqué.

Il a été convenu de dispenser aux députés une formation dans les domaines ayant trait aux relations extérieures et au protocole. Un mémorandum d’entente sera bientôt signé entre l’Académie parlementaire et l’Institut diplomatique qui assurera la formation des députés. Une démarche qui vise aussi à unifier le discours diplomatique entretenus avec les partenaires de la Tunisie et ses amis dans le monde entier.

Jhinaoui a insisté sur la disposition du ministère à communiquer et à collaborer avec tous les membres du parlement quelles que soient leurs sensibilités politiques.

De son côté, le président de la Commission, Nawfel Jemmali, a indiqué qu’il a été décidé de tenir cette rencontre au début de chaque session parlementaire, mettant l’accent sur la coordination et le raffermissement des relations entre le ministère et le département, tous deux concernés par la question diplomatique, a-t-il fait observer.

Sur un tout autre plan, Jemmali a affirmé que le parlement n’a encore reçu aucune initiative officielle concernant le rapport de la Commission des libertés individuelles et de l’égalité (COLIBE).