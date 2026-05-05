L’Ambassade de France en Tunisie a félicité, lundi, toutes les équipes du Ministère des Affaires étrangères, de la Migration et des Tunisiens à l’étranger à l’occasion du 70ᵉ anniversaire de la création du département.

Dans un communiqué publié sur sa page officielle facebook, l’ambassade de France a ajouté que depuis sept décennies, la diplomatie tunisienne incarne l’engagement, la vision et le dialogue, contribuant à renforcer la place de la Tunisie sur la scène internationale. Et d’ajouter, « son rôle a été déterminant pour promouvoir la paix, la coopération et les valeurs de solidarité, notamment à travers des partenariats privilégiés, comme celui qui unit la France et la Tunisie ».

Elle a estimé qu’avec cinq consulats généraux (Paris, Strasbourg, Lyon, Marseille et Nice), quatre consulats (Pantin, Toulouse, Grenoble et Montpellier) et quatre agences consulaires (Toulon, Lille, Ajaccio et Bordeaux) et une communauté de plus d’1 million de Tunisiens vivant en France, les liens entre les deux pays sont plus que jamais vivants et dynamiques.

« La France, fière de son amitié avec la Tunisie, s’honore de travailler en pleine convergence avec une diplomatie tunisienne pionnière du monde arabe et garante des valeurs et principes des Nations unies. Ensemble, nous continuons à écrire des pages pour un partenariat d’égal à égal, fondé sur le respect mutuel, et résolument tourné vers l’avenir de la relation euro-maghrébine », lit-on de même source.

Cité dans le texte du communiqué, l’ambassadrice Anne Guéguen a souligné que la diplomatie est l’art de construire des ponts. Ceux entre la France et la Tunisie sont multiples et solides, et nous travaillons sans relâche pour les renforcer ».

Rappelons que le ministère des Affaires étrangères, de la Migration et des Tunisiens à l’étranger a célébré ce lundi le 70ᵉ anniversaire de sa création, par l’organisation d’une une cérémonie organisée à son siège dans la capitale, en présence de diplomates issus de différentes générations, allant des années 1960 aux années 1990 jusqu’à la génération actuelle, ainsi que de plusieurs invités.