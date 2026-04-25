Le ministre des Affaires étrangères, de la Migration et des Tunisiens à l’étranger, Mohamed Ali Nafti, a reçu, vendredi, au siège de son département, l’ambassadeur de l’Azerbaïdjan auprès de la Tunisie, avec résidence à Alger, Tural Rzayev.

Lors de l’entretien, le ministre a mis en avant la solidité des relations d’amitié qui unissent la Tunisie et l’Azerbaïdjan, tant au niveau bilatéral qu’au sein des organisations régionales et internationales, affirmant la volonté de la partie tunisienne de les renforcer davantage dans divers domaines, notamment les échanges commerciaux, le tourisme et la coopération dans les secteurs de l’énergie, de l’enseignement supérieur et de la culture, selon un communiqué publié par le ministère.

De son côté, l’ambassadeur d’Azerbaïdjan a exprimé la volonté de son pays de consolider les liens d’amitié et les relations de coopération avec la Tunisie dans les domaines d’intérêt commun, à travers le développement du cadre juridique et la participation aux manifestations économiques organisées dans les deux pays.