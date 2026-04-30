Le secrétaire d’État auprès du ministre des Affaires étrangères, de la Migration et des Tunisiens à l’étranger, Mohamed Ben Ayed, s’est entretenu, mercredi, avec l’ambassadeur de la République de Cuba en Tunisie, Orlando Requeijo Gual, indique un communiqué du ministère des Affaires étrangères.

Lors de cette rencontre, Ben Ayed a salué la solidité des relations d’amitié unissant la Tunisie et Cuba depuis les années 1960, réaffirmant l’engagement de la Tunisie à hisser davantage la coopération bilatérale et à en diversifier les axes, notamment dans les domaines de la santé, de l’industrie pharmaceutique, de l’enseignement supérieur, du sport, de l’agriculture et des engrais chimiques, outre le développement des exportations d’huile d’olive tunisienne vers Cuba.

De son côté, le diplomate cubain s’est félicité de sa prise de fonctions en Tunisie, mettant en avant la profondeur des liens bilatéraux et la reconnaissance de son pays pour le soutien constant de la Tunisie au sein des instances internationales.

Il a, en outre, réaffirmé sa volonté de consolider davantage les relations d’amitié et de dynamiser la coopération bilatérale, à travers l’intensification des visites de haut niveau et le renforcement des initiatives conjointes visant à élargir les perspectives de partenariat entre les deux pays.