La Bourse de Tunis a clôturé la séance de lundi dans le rouge. Le Tunindex a enregistré une baisse de 0,36%, à 7 919.50 points dans un faible volume d’affaires de 4,249 MD, selon MCP.

Le titre BIAT affiche le plus gros volume de la séance, mobilisant 1,391 MD, clôturant la séance à 151,9 D, soit une dégradation de 0,06%.

A la hausse, le titre SOPAT s’accorde la plus forte hausse de 5,55% à 1,90 D, suivi par le titre SAM qui a gagné 4,39% à 3,09 D. Le titre ASSURANCE SALIM évolue de 3,85 % finissant la séance à 27,78 D.

Dans le vert, le titre SOMOCER s’est apprécié de 2,52% à 1,22 D, suivi par le titre SANIMED qui s’est échangé à 2,56 D, soit un accroissement de 2,40%.

Le titre CARTHAGE CEMENT a perdu 4,89% à 1,75 D suivi par les titres ICF et TELNET qui ont dévissé respectivement de 4,24 % et 4,03% à 111,55 D et 9,52 D.

Dans le même sillage, le titre MODERN LEASING chute de 3,90% à 3,20 D suivi par le titre CEREALIS qui a baissé de 3% clôturant la séance à 4,85 D.