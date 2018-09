La première édition du Salon international des composants et pièces de rechange TUNISIA AUTOMOTIVE 2018 se tiendra du 27 au 30 novembre 2018 au Parc des Expositions du Kram, a fait savoir le Centre de promotion des exportations (CEPEX).

Il s’agit d’un Salon professionnel biennal qui se veut une vitrine des nouvelles technologies dans le secteur des composants et de la pièce de rechange et de ses services annexes et connexes. Il fera valoir les compétences acquises par les entreprises tunisiennes dans ce domaine et mettra en évidence les potentialités importantes d’investissements étrangers dans ce secteur porteur pour l’économie tunisienne.

Les objectifs de TUNISIA AUTOMOTIVE 2018 sont: présenter la Tunisie comme pays producteur de composants et de pièces de rechange, mettre en valeur tous les deux ans l’évolution de l’industrie des composants et pièces de rechange automobile en Tunisie, développer l’activité d’exportation du secteur, proposer aux professionnels constructeurs, représentants et importateurs un espace de présentation et d’échange, de mise en relation, de partenariat et aussi de diversification des marchés.

Il s’agit, également, d’assurer la veille technologique et de sensibiliser les professionnels sur les mutations technologiques futures du secteur, de présenter l’ensemble des corps de métiers liés à l’industrie des composants et pièces de rechange automobile de manière à favoriser au maximum l’intégration, d’augmenter le volume des ventes et de développer l’image de marque de l’entreprise exposante.

En parallèle de ce Salon, se tiendra le Tunisia Automotive Day, forum et workshops sur l’industrie des composants et des pièces de rechange organisés par la l’Agence de Promotion de l’Investissement Extérieur (FIPA TUNISIA) et la TAA (Tunisian Automotive Association).

Cette première édition est organisée par la Société des Foires internationales de Tunis en partenariat avec la FIPA, la TAA et le Centre technique des industries mécaniques et électriques (CETIME) avec la collaboration de la Fédération nationale de la mécanique et la Fédération nationale de l’électricité (UTICA), de l’Agence de promotion de l’industrie et de l’innovation (APII) et du CEPEX.