Alors que le prix des énergies devient une variable d’ajustement critique pour les ménages et les entreprises, Ulysse Car Trading bouscule les codes. Avec le pack SMSS couplé à l’OMODA E5, le concessionnaire ne livre pas seulement un SUV électrique : il installe un écosystème solaire complet permettant de parcourir 22 000 km par an à coût nul. Analyse d’une offre qui pourrait bien redéfinir les standards du marché automobile tunisien.

Le secteur automobile tunisien traverse une zone de turbulence, entre pressions inflationnistes et impératifs de transition écologique. Pourtant, au milieu de ce paysage complexe, une initiative attire l’attention des analystes : le lancement de la marque OMODA & JAECOO par Ulysse Car Trading. Plus qu’une simple mise sur le marché d’un nouveau modèle électrique, le concessionnaire inaugure une rupture stratégique avec son offre SMSS (Super Mobility, Super Savings).

Le « Game Changer » : L’écosystème plutôt que le produit

L’intelligence de l’offre SMSS réside dans sa compréhension holistique des freins à l’achat d’un véhicule électrique (VE). En Tunisie, l’infrastructure de recharge et le coût de l’énergie domestique restent des préoccupations majeures.

En proposant un pack incluant l’installation d’une borne de 22 kW et de panneaux photovoltaïques (produisant jusqu’à 3 200 kWh/an), Ulysse Car Trading ne vend plus seulement l’OMODA E5. Il vend une promesse de souveraineté énergétique.

L’équation économique : 22 000 km de « gratuité »

D’un point de vue purement financier, le montage est audacieux :

Subvention directe : Le concessionnaire prend en charge 50 % du coût de l’installation solaire .

ROI utilisateur : Avec une production couvrant environ 22 000 km par an, le coût d’usage de la voiture tombe mécaniquement à zéro pour l’utilisateur moyen.

C’est un argument de poids dans un contexte de révision des subventions énergétiques. En transformant le domicile du client en « station-service » solaire, l’offre SMSS décorrèle le budget mobilité du cours des hydrocarbures et des tarifs de l’électricité réseau.

Une vision structurante pour le marché tunisien

L’arrivée du duo OMODA & JAECOO ne se limite pas à un coup marketing. La direction générale d’Ulysse Car Trading mise sur une intégration verticale de la confiance :

Technologie : L’OMODA E5, fer de lance 100 % électrique. Infrastructure : Déploiement d’un réseau de concessions modernes. Capital humain : Un accent mis sur la formation technique pour garantir un SAV aux standards internationaux.

Cette stratégie illustre parfaitement la maturité croissante du marché tunisien. En facilitant l’accès au renouvelable pour soutenir l’électromobilité, le concessionnaire ne se contente pas de suivre la tendance ; il crée son propre marché de “Super Savings”. C’est une réponse concrète aux enjeux de CO₂ et d’indépendance énergétique nationale.