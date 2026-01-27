La société City Cars, concessionnaire officiel de la marque Kia en Tunisie, s’est distinguée lors de l’édition 2026 des Victoires de l’Automobile en remportant plusieurs distinctions majeures. Une consécration qui confirme sa position de premier plan sur le marché automobile tunisien et traduit la confiance continue des consommateurs dans la marque coréenne.

Une triple consécration portée par la performance commerciale

City Cars est montée à trois reprises sur le podium dans des catégories reflétant directement la performance terrain :

Prix du concessionnaire N°1 — En reconnaissance de la performance globale de City Cars

— En reconnaissance de la performance globale de Prix de la marque n°1 sur le marché des véhicules particuliers — Attribué à Kia, leader des ventes de voitures de tourisme en Tunisie.

— Attribué à Kia, leader des ventes de voitures de tourisme en Tunisie. Prix du modèle le plus vendu — Décerné à la Kia Picanto, plébiscitée par les Tunisiens dans le segment des citadines.

À ces distinctions s’ajoute le prix de l’engagement sociétal (RSE), remporté ex æquo avec Alfa Hyundai et Suzuki, saluant les initiatives de City Cars en matière de responsabilité sociale.

Un succès qui couronne une année 2025 exceptionnelle

Dans une déclaration à WMC, Fares Hamdi, directeur commercial de Kia Tunisie, a exprimé sa fierté face à cette reconnaissance.

« Nous sommes honorés par ces trois prix. Dieu merci, c’est une reconnaissance claire qui vient couronner nos performances et les résultats réalisés en 2025. Ce fut un excellent événement et nous espérons renouveler ces succès et distinctions l’année prochaine. »

Ce palmarès vient conforter les derniers indicateurs du marché. Les ventes de Kia en Tunisie ont enregistré une progression notable de 32,14 %, plaçant la marque en tête des constructeurs les plus vendus. Une dynamique portée par la stratégie de City Cars, axée sur des modèles combinant technologies modernes et prix compétitifs, à commencer par la Kia Picanto, devenue la voiture la plus vendue sur le marché local.