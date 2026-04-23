Le marché boursier a repris des couleurs aujourd’hui (+0,25 %), terminant la séance à 15 805,14 points. Les volumes ont été soutenus, effleurant les 20 MD. Ils ont notamment profité de la réalisation d’une transaction de blocs sur le titre BH ASSURANCES, portant sur 9,1 MD, selon l’analyse de l’intermédiaire en bourse “Tunisie Valeurs”.

Le titre SOTUVER s’est offert la palme des hausses de la cote. L’action du verrier s’est envolée de 6 % à 21,200 D, dans un volume assez garni de 1,9 MD.

Le titre TAWASOL GROUP HOLDING a figuré parmi les meilleures performances de la séance. L’action du holding du groupe CHABCHOUB a pris +3,5 % à 0,890 D. La valeur a été transigée à hauteur de 117 mille dinars seulement sur la séance.

Le titre ICF s’est placé en lanterne rouge du TUNINDEX. L’action du producteur du fluorure d’aluminium a reculé de 6 % à 83,190 D, dans un flux peu soutenu de 280 mille dinars.

Le titre ESSOUKNA n’a pas réussi à se distinguer sur la séance. L’action du promoteur immobilier adossé au groupe SIMPAR s’est délestée de 2,8 % à 3,840 D. La valeur a amassé des échanges limités de 72 mille dinars sur la séance.

BH ASSURANCES a été de loin la valeur la plus dynamique de la séance. L’action de la compagnie d’assurance a fait du surplace à 65,500 D, dans un flux de 9,1 MD.