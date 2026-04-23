Les cours du pétrole ont poursuivi leur progression jeudi, portés par une demande mondiale jugée robuste. Les deux principales références du marché ont enregistré des gains supérieurs à 2 %, confirmant une tendance haussière sur les marchés énergétiques.

Le baril de Brent de la mer du Nord, pour livraison en juin, s’est établi à 103,97 dollars, en hausse de 2,02 %. De son côté, le baril de West Texas Intermediate (WTI), référence américaine pour livraison en mai, a progressé de 2,07 % pour atteindre 94,88 dollars.

Une demande mondiale toujours soutenue

Cette évolution des prix s’inscrit dans un contexte marqué par une demande mondiale dynamique. Les marchés restent sensibles à l’équilibre entre l’offre et la consommation, ce qui continue de soutenir les cours.

Les investisseurs surveillent de près les indicateurs liés à la consommation énergétique, dans un environnement où la demande reste un facteur déterminant de l’évolution des prix.