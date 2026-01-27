La marque japonaise Toyota s’est illustrée lors de la deuxième édition des Les Victoires de l’Automobile 2026, en remportant deux distinctions majeures. Une performance qui confirme la confiance du consommateur tunisien dans la capacité de Toyota à conjuguer robustesse, technologies respectueuses de l’environnement et performances élevées.

Leadership hybride : la Toyota RAV4 domine le segment des SUV

Le modèle Toyota RAV4 a décroché le prix du « SUV hybride le plus vendu en Tunisie ». Cette distinction reflète l’orientation croissante du marché tunisien vers les motorisations hybrides. La RAV4 a su répondre aux attentes en proposant un équilibre recherché entre confort, efficience énergétique et polyvalence, s’imposant ainsi comme la référence de son segment.

La légende se poursuit : le Land Cruiser règne sur le 4×4

Dans la catégorie puissance et aventure, la Toyota Land Cruiser a été sacrée « Véhicule 4×4 le plus vendu en Tunisie ». Un succès qui confirme, une fois encore, la position dominante de ce modèle sur les terrains difficiles. Les performances commerciales enregistrées témoignent de l’association durable du nom Toyota à la fiabilité et à la robustesse sur le long terme.

Ces deux récompenses interviennent dans un contexte de mutation du marché automobile tunisien, marqué par un intérêt croissant pour les véhicules plus durables, notamment hybrides, tout en maintenant une forte demande pour les modèles à haut niveau de performance.

À travers cette double consécration, Toyota démontre la pertinence de sa stratégie de diversification, capable de répondre aussi bien aux besoins de mobilité urbaine intelligente qu’aux exigences des usages intensifs dans les régions intérieures et sahariennes.