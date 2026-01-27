Dans une cérémonie réunissant la « famille de l’automobile » en Tunisie, organisée le vendredi 23 janvier 2026, Alpha Hyundai a confirmé sa forte présence lors de la deuxième édition des Victoires de l’Automobile 2026. Cette reconnaissance ne s’est pas limitée aux performances commerciales, mais a également mis en lumière des axes stratégiques liés à la qualité de service et à la responsabilité sociétale de l’entreprise.

Un double sacre : excellence régionale et engagement citoyen

Hyundai Tunisie a remporté deux distinctions majeures illustrant à la fois son expansion territoriale et son engagement éthique :

Prix du meilleur showroom dans la région de Sfax — Une distinction saluant la qualité des services offerts dans la capitale du Sud. À ce propos, le directeur général de Hyundai Tunisie , Mehdi Mahjoub , a qualifié Sfax de pôle économique stratégique, exprimant le souhait d’élargir à l’avenir ces évaluations à d’autres grandes régions telles que Sousse et Nabeul, afin de renforcer la compétitivité du secteur.

Prix de la responsabilité sociétale des entreprises (RSE) — Décerné en reconnaissance du programme stratégique lancé par l'entreprise en 2021, visant à concilier performance économique, respect de l'environnement et soutien actif à la communauté.

Mehdi Mahjoub : « Le capital humain est notre investissement le plus précieux »

Mehdi Mahjoub a rappelé que le secteur automobile en Tunisie constitue un moteur économique majeur, employant plus de 30 000 personnes. Il a souligné que la crédibilité et la transparence de telles manifestations encouragent une «compétitivité professionnelle» bénéfique avant tout au consommateur tunisien.

Évoquant la distinction RSE, il a déclaré :

« Construire l’image d’une entreprise responsable demande du temps et un effort continu. Nous sommes convaincus qu’un environnement de travail attractif est essentiel pour attirer les compétences et, surtout, pour les retenir. Les bâtiments, les véhicules et les capitaux peuvent être remplacés, mais le capital humain se construit difficilement et demeure notre richesse la plus précieuse. »

L’écoute du client, clé d’une performance durable

Le directeur général de Hyundai Tunisie a conclu en soulignant que la marque ne se limite pas à la vente de véhicules. Elle s’attache à comprendre les attentes du marché et à maintenir une écoute permanente du client. Il a réaffirmé l’engagement de l’entreprise à proposer de nouveaux modèles adaptés aux besoins des Tunisiens, tout en restant une société responsable plaçant l’humain au cœur de ses priorités.

À travers ces distinctions, Hyundai Tunisie démontre que la performance ne se mesure pas uniquement en chiffres, mais aussi par l’impact positif durable laissé au sein de la société et auprès de ses collaborateurs.