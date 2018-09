Olivier Poivre d’Arvor, ambassadeur de France à Tunis, dans une déclaration à l’agence TAP, à l’occasion de la 35ème édition des Journées européennes du patrimoine, a affirmé que “la résidence de l’ambassadeur de France, c’est d’abord une maison pour les Tunisiens. C’est une maison tunisienne”..

A rappeler que cette édition (15-16 septembre) avait pour thème “L’art du partage”.

La Résidence de France, connue aussi sous l’appellation “Dar El Kamila”, était ouverte au public pour des visites exceptionnelles sur deux jours, les 15 et 16 septembre. Un événement nocturne intitulé “La nuit au Jardin” a offert, samedi 14, un large choix artistique dispatché autour de neuf points du jardin Dar el Kamila, maison de plaisance construite en 1800 par un notable tunisois. Elle fut attribuée, en 1857, par les autorités beylicales au consul de France, Léon Roches.

Au premier étage de la résidence, l’ambassadeur était avec ses convives parmi les diplomates et officiels pour ces célébrations annuelles qui illustrent une coopération culturelle et artistique séculaire entre la France et la Tunisie.

Pour le diplomate français, “l’intérêt est d’ouvrir au public une maison, propriété de la France mais qui fait partie du patrimoine tunisien. Nous en sommes les gardiens en ce moment, mais elle a été inventée par des architectes tunisiens”.

Il estime que toutes les mosaïques et cet art de cette ancienne demeure “doivent être visités autrement que par des invités de l’ambassadeur de France. L’idée pour lui est de “rendre la maison accessible à un plus grand nombre.”

Valérie Lesbos, attachée culturelle à l’ambassade de France à Tunis et à l’Institut Français de Tunisie (IFT), a parlé du programme concocté pour ces célébrations. Durant les deux journées européennes du patrimoine, des visites libres et autres guidées de la résidence el Kamila avaient commencé samedi après-midi et se poursuivront dimanche.

Lesbos fait état d’une “grande affluence” enregistrée au cours de cette première journée et qui a continué dans la soirée. “L’idée est d’ouvrir les portes de la résidence et de ses jardins dans le cadre du patrimoine et d’agrémenter cela de déambulations artistiques avec des artistes tunisiens”.

Desbos évoque “une première qui a permis à des gens qui ont moins l’habitude de déambuler sur les lieux, soulignant que les inscriptions ouvertes sur Facebook ont drainé “plus de 2.000 personnes”. Et d’ajouter, “ces visites ouvertes au public permettent surtout d’illustrer nos coopérations avec le grand public dans un cadre de partage”.