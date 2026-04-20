Les festivités régionales du Mois du Patrimoine 2026 dans le gouvernorat de Kébili ont débuté samedi matin au complexe culturel Ibn al-Haytham, sous le thème « Patrimoine et Architecture ».

Près de 44 activités, réparties dans 12 institutions culturelles du gouvernorat, sont au programme de ce rendez-vous annuel qui se déroule du 18 avril au 18 mai. Cette 35e édition est organisée sous l’égide du ministère des Affaires culturelles à travers l’ensemble des gouvernorats du pays.

L’événement a été inauguré par un carnaval partant du complexe jusqu’au carrefour de Chaâla, en plein centre-ville. Comme l’a précisé Mounira Kaddour, directrice du complexe, au correspondant de l’agence TAP, le défilé a réuni des marionnettes géantes et des troupes folkloriques populaires.

La première journée s’est poursuivie l’après-midi avec une conférence dédiée à l’architecture islamique régionale, illustrée par l’exemple de la vieille mosquée de Bazma (délégation de Kébili Sud).

Présentant les grandes lignes de la programmation, Mme Kaddour a indiqué que ces célébrations visent à incarner le slogan national en mettant en valeur les spécificités architecturales locales. À ce titre, des visites sont prévues dans des zones patrimoniales telles que l’ancienne Kébili et le village de Talmine. Les photographies d’architecture traditionnelle prises lors de ces sorties feront l’objet d’une exposition lors de la clôture des festivités.

Le programme prévoit également la réalisation d’un film documentaire retraçant les moments forts du mois, ainsi qu’une série d’ateliers (mosaïque, arts et métiers, fabrication d’une ville miniature en matériaux traditionnels). Plus surprenant, un atelier de fabrication d’avions à air comprimé et plusieurs représentations théâtrales sont également annoncés.

Mohamed al-Anour el-Hamed, responsable des institutions d’animation culturelle à la Délégation régionale, a précisé à l’agence TAP que l’accent serait mis sur l’exploration de 15 sites et monuments archéologiques de la région. Le calendrier comprend aussi cinq conférences, un colloque national sur le patrimoine et l’architecture (le 9 mai), ainsi que cinq expositions sur le patrimoine matériel et immatériel. Le volet numérique n’est pas oublié, avec un concours photographique et des visites virtuelles de musées.

Parmi les temps forts, citons la tente patrimoniale à Douz intitulée « Notre patrimoine dans notre tente », qui accueillera des ateliers de fabrication de la balga marzoukiya (chaussure traditionnelle) et de moulage.

Enfin, la bibliothèque publique de Jemna proposera une foire du livre sur les sites patrimoniaux de la Tunisie, tandis que la Maison de la culture de Souk Lahad présentera un spectacle de contes et une exposition sur les techniques de construction anciennes dans la région de Nefzaoua.