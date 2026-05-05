Le Centre des Arts, de la Culture et des Lettres « Ksar Saïd », sous l’égide du ministère des Affaires culturelles, organise les 8 et 9 mai à Hammamet un colloque international qui s’intitule “Régions et patrimoine culturel immatériel : dynamiques, enjeux et perspectives”.

Organisé en partenariat étroit avec plusieurs universités tunisiennes et institutions internationales, l’événement sera consacré au patrimoine immatériel et à son rôle dans le développement régional.

Ce colloque vise à mettre en lumière le patrimoine culturel immatériel des régions tunisiennes, à échanger sur les meilleures pratiques de transmission et à explorer son intégration concrète dans les politiques de développement régional.

A travers ces échanges, les organisateurs entendent dépasser les approches centralisées traditionnelles pour offrir une lecture plus équilibrée et inclusive des dimensions régionales du patrimoine national.

Le programme s’articule autour de plusieurs thématiques majeures. Les intervenants aborderont d’abord la question de la transmission et de la continuité du patrimoine en analysant le rôle de l’éducation et des communautés dans la préservation des savoirs locaux.

Les débats porteront ensuite sur la diversité linguistique et les traditions orales, incluant l’étude des rituels et des savoirs spécifiques aux zones oasiennes et côtières.

Un volet important sera également consacré aux savoir-faire artisanaux et aux cérémonies rituelles en tant que vecteurs d’identité culturelle et de cohésion sociale.

Enfin, la question de la documentation et de la valorisation sera traitée sous l’angle des approches anthropologiques et géo touristiques au service du développement durable.

Chaque session combinera présentations scientifiques et discussions thématiques, avec la participation d’éminents universitaires tunisiens, marocains, jordaniens et italiens.

La journée de samedi sera dédiée à la formulation de recommandations, tandis que le dimanche sera marqué par une visite guidée de la ville de Hammamet.

Le Centre souligne que ce colloque constitue une plateforme d’échange essentielle pour renforcer la place du patrimoine immatériel dans le développement régional et nourrir la mémoire culturelle collective tunisienne.