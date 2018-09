La Bourse de Tunis a clôturé la séance du mercredi sur une note négative. Le TUNINDEX a perdu 1,76%, à 8144,13 points dans un volume d’affaires de 8,191 MD, a rapporté, mercredi, l’intermédiaire en Bourse MENA Capital Partners (MCP).

Le titre SFBT a réalisé le plus fort volume de la séance, drainant 0,842 MD de ses capitaux pour s’établir à 24,30 D, soit une baisse de 1,61%.

A la hausse, le titre SOTEMAIL se bonifie de 4,16% à 1,50 D, suivi par le titre STAR qui a grimpé de 2,99% à 133,07 D. Le titre ICF a augmenté de 2,79% D pour se fixer à 110 D.

Dans le vert, le titre HEXABYTE s’est échangé à 5,50 D, soit une hausse de 2,61%, suivi par le titre STIP qui progresse de 2,57%, clôturant la séance à 1,99 D.

A la baisse, le titre ELECTROSTAR perd 4,46% à 1,71 D suivi par le titre UIB qui s’est échangé à 33 D, soit un repli de 4,06%.

Le titre BH a chuté de 3,63 % pour s’établir à 19,33 D. Dans le rouge les deux titres BIAT et SOTETEL ont réalisé une baisse respective de 3,58% et 3,57% clôturant la séance à 159,08 D et 3,51 D.