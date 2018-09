Les nouvelles technologies de Samsung nous façonnent un avenir complètement connecté, révolutionnant ainsi notre vie. AI, IoT et 5G, les produits et services présentés par Samsung pour aborder une nouvelle ère complètement connectée.

Lors de la conférence de presse qu’il a tenue, samedi 1er septembre, Samsung Electronics Co., Ltd. a réitéré son engagement à développer davantage de produits et services en mesure de transformer notre quotidien en nous offrant une vie quasi-totalement connectée. L’IFA 2018 a été l’occasion pour Samsung de présenter ses ambitions concernant les assistants intelligents qui devraient être au cœur de nos usages de demain et de la maison connectée du futur.

Selon HS Kim, CEO et PDG de la division Consumer Electronics, Samsung Electronics, «Samsung peut prétendre au leadership dans la fourniture d’une gamme complète de produits et de services de base composée d’un vaste choix de téléviseurs, d’écran, d’audio, d’appareil ménager et bien sur de terminaux mobiles. Nous nous efforçons de façonner une nouvelle ère de vie connectée, où nos produits et services interagissent de manière transparente afin de rendre la vie de nos consommateurs plus riche, plus intelligente et plus divertissante».

En première ligne pour préparer l’avenir

A l’avant-garde de la recherche et le développement de l’IA et la 5G, Samsung a dépensé plusieurs milliards de dollars au cours des derniers mois, pour assurer une intégration continue de ses avancées tant dans le domaine du matériel que celui des logiciels et des services. L’implantation de centres de recherche en IA dans le monde entier (le dernier en date a été ouvert à Cambridge au Royaume-Uni) va permettre d’ici 2020, à 1.000 chercheurs d’IA parmi les plus renommés de travailler dans ces installations. Leur rôle sera de concevoir et de développer une IA centrée sur l’utilisateur pour lui permettre «de vivre de manière toujours plus intelligente, utile et personnalisée».

Une infrastructure réseau nouvelle génération étant un préalable à toute prochaine ère de vie connectée, Samsung, de par son rôle actif dans l’établissement de normes industrielles 5G, est aujourd’hui à l’avant-garde du déploiement de réseaux nouvelle génération. Cette année encore, le géant coréen prévoit le lancement aux Etats-Unis du premier service haut débit Gigabit 5G alimenté au monde (5G Fixed Wireless Access).

Les prochaines limites de la qualité d’image avec la résolution 8K qui donne vie aux images

Lors de l’IFA 2018, Samsung a officiellement annoncé la commercialisation de sa toute nouvelle TV QLED 8K, la Q900R. Disponible en quatre formats différents, la Q900R embarque également une technologie dédiée à l’intelligence artificielle.

La résolution 8K peut produire une luminosité de crête de 4 000 nits, une norme atteinte par la plupart des studios de cinéma. Q HDR 8K, alimenté par HDR10 +, offre une expression de couleurs parfaite pour des images aussi réelles que prévues par l’utilisateur. La technologie 8K AI Upscaling du Q900R, une technologie exclusive développée avec une intelligence artificielle, est conçue pour améliorer la qualité de l’image et du son, quelle que soit la qualité ou le format de la source d’origine, en qualité 8K premium.

The Wall

Samsung a également annoncé The Wall, un écran LED de pointe conçu pour les environnements de visionnage d’entreprise et hors domicile. Complet avec une technologie d’affichage à émission automatique et une conception modulaire, The Wall est entièrement personnalisable pour donner aux utilisateurs la liberté de décider de la manière d’intégrer l’affichage dans leur espace.

En outre, dans la gamme TV The Frame, Samsung a introduit un nouveau modèle de 49 pouces dont l’utilisation conviviale permet aux utilisateurs de rapidement accéder aux œuvres d’art spécialement conçues pour être affichées à l’écran sans avoir à trier des centaines d’options. Par ailleurs, The Frame’s Art Store continue de se développer, avec plus de 850 œuvres d’art provenant d’institutions artistiques de renommée internationale, notamment le musée d’État de Berlin, le Victoria & Albert Museum et le Tate.

Mais avec le lancement des barres de son premium HW-N950 et HW-N850 de Samsung et Harman Kardon, le point fort demeure la qualité sonore. Les deux barres de son qui supportent Dolby Atmos et DTS: X créent ainsi un environnement sonore incroyablement immersif.

Appareils ménagers pleins d’idées

La vie moderne évolue globalement vers des technologies plus dynamiques qui vont jouer un rôle de plus en plus important dans notre quotidien. Conformément à cette tendance, la cuisine devient le centre de la maison et les appareils ménagers agissent comme des assistants personnels intelligents.

S’appuyant sur cet élan continu, Samsung a répondu aux besoins de foyers en évolution et aux nouveaux modes de vie des consommateurs par une gamme complète de solutions IA et IoT de pointe.

Avec le réfrigérateur Family Hub, les utilisateurs peuvent profiter d’une connectivité qui rend la vie de la cuisine plus pratique et plus enrichissante.

En utilisant le grand écran tactile comme panneau de contrôle, Family Hub peut facilement surveiller les périphériques connectés, y compris les périphériques tiers. Avec Bixby et Voice ID, les utilisateurs peuvent instantanément recevoir les informations individuelles personnalisées dont ils ont besoin, tandis que le planificateur de repas de Family Hub aide les consommateurs à prévoir leurs repas en leur recommandant les recettes qui leur conviennent le mieux.

Dual Cook Flex a permis d’améliorer l’efficacité de la cuisson répondant aux différentes exigences et préférences alimentaires. Grâce à la flexibilité de sa porte et sa fonction de double cuisson, les utilisateurs peuvent satisfaire les besoins de chaque membre de la famille. Son Guide de cuisson servira de bible du consommateur pour tout ce qui a trait mode de cuisson selon les ingrédients alimentaires utilisés et le type de cuisson désiré.

La machine à laver révolutionnaire Quick Drive a radicalement transformé la vie des gens. Quick Drive peut laver les vêtements en deux fois moins de temps sans compromettre les performances de lavage, libérant ainsi les utilisateurs.

De plus, son système Q-rator de nettoyage de buanderie alimenté par l’IA sert d’assistant personnalisé et intelligent, tandis que le planificateur de lessive minimise le temps perdu à laver les vêtements en permettant aux utilisateurs de démarrer et d’arrêter le linge selon leurs horaires.

Expériences mobiles nouvelle génération

A l’IFA 2018, Samsung a présenté Galaxy Note9, son smartphone le plus puissant à ce jour. Annoncé plus tôt ce mois-ci à New York, le Galaxy Note9 est spécialement conçu pour ceux qui exigent le meilleur du meilleur. L’appareil est disponible en deux options de stockage interne – 128 Go ou 512 Go – qui peuvent être maximisées à 1 To avec une carte microSD insérée.

Les performances de la batterie de 4 000 mAh du Galaxy Note9 permettent aux utilisateurs de parler, d’écrire et de jouer sans se soucier de l’autonomie.

Le S Pen, une marque déposée de la série Galaxy Note, a fait un bond en avant en intégrant une fonction Bluetooth Low-Energy (BLE). Développé sous forme de dispositif de contrôle à distance Bluetooth, le S Pen permet dorénavant aux utilisateurs de prendre des selfies et de contrôler les diapositives de présentation, même si le téléphone est à une distance de 10 mètres d’eux.

S’appuyant sur ses références professionnelles haut de gamme, le Galaxy Note9 est également compatible avec le Samsung DeX, offrant une expérience similaire à celle d’un PC. En connectant simplement un seul adaptateur HDMI à un écran, le téléphone peut alimenter un bureau virtuel ou servir de second écran entièrement fonctionnel. De plus, grâce à la plate-forme Samsung Knox.

Le Galaxy Note9 offre une productivité maximale avec les fonctionnalités de configuration, de déploiement et de gestion les plus complètes du marché et le plus important sans compromettre la sécurité.

Samsung a également présenté la nouvelle Galaxy Watch, qui allie l’aspect d’une montre traditionnelle à une technologie intelligente. La durée de vie de la batterie du Galaxy Watch allant jusqu’à 80 + heures élimine le besoin de charge quotidienne. Avec l’ajout de la connectivité LTE, les utilisateurs du Galaxy Watch peuvent désormais rester connectés sans être reliés à un smartphone.

Reflétant la montée de la conscience des consommateurs autour du bien-être, le Galaxy Watch est accompagné d’un nouveau tracker de gestion du stress, d’un suivi du sommeil et d’exercices de respiration pour aider les utilisateurs à rester concentrés.

Le stand Samsung Electronics sera ouvert au niveau 2, City Cube Berlin du vendredi 31 août au mercredi 5 septembre.

