Les exportations sud-coréennes de technologies de l’information et de la communication (TIC) ont atteint 25,43 milliards de dollars en septembre 2025, enregistrant une hausse de 14 % sur un an, selon le ministère des Sciences et des Technologies de l’Information et de la Communication.

Le secteur des semi-conducteurs reste le principal moteur de cette progression, avec des ventes extérieures s’élevant à 16,62 milliards de dollars, soit +21,9 % par rapport à septembre 2024. Il s’agit du deuxième record mensuel consécutif pour cette industrie stratégique.

Excédent commercial technologique en hausse

Les importations de produits TIC ont également progressé, totalisant 13,78 milliards de dollars, soit une augmentation de 10,4 % sur un an.

La balance commerciale du secteur affiche ainsi un excédent de 11,65 milliards de dollars, confirmant la solidité de la filière technologique coréenne face à la demande mondiale en composants électroniques.

Samsung et SK Hynix, moteurs de la domination coréenne

La Corée du Sud consolide sa position dominante sur le marché mondial des technologies, notamment grâce à ses deux géants Samsung Electronics et SK Hynix, acteurs clés du secteur des semi-conducteurs. Ces entreprises contribuent largement à la performance globale des exportations, dans un contexte de forte demande internationale pour les puces avancées et les solutions d’intelligence artificielle.