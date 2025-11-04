Qatar Energy a signé un accord avec “Samsung C&T” pour la construction d’une centrale solaire de classe mondiale à Doha, dans la région de Dukhan, à environ 80 kilomètres à l’ouest de la ville.

La centrale solaire de Dukhan, qui sera l’une des plus grandes au monde, sera développée en deux phases pour atteindre une capacité totale de 2 000 mégawatts d’ici la mi-2029. Une fois achevé, le projet doublera la capacité de production d’électricité solaire du Qatar, ce qui contribuera de manière significative à la réalisation des objectifs du pays en matière d’énergies renouvelables.

L’un des objectifs de la stratégie énergétique du Qatar en matière de développement durable, consiste à produire plus de 4 000 mégawatts d’énergie renouvelable d’ici 2030.

La centrale solaire de “Dukhan” entrera en production à la fin de l’année 2028, avec une capacité de 1 000 mégawatts qui sera injectée dans le réseau Electra. Elle utilisera un système de suivi solaire et améliorera son efficacité grâce à l’installation de convertisseurs capables de fonctionner à haut rendement dans un environnement à températures élevées.