Le gouvernement rassure ou du moins essaie de calmer les inquiétudes: il n’y aura aucune augmentation d’impôts et de taxes dans la loi de finances 2019. Comme l’avait promis le chef du gouvernement, confirmé par une source gouvernementale qui a requis l’anonymat citée par l’agence TAP, l’impact de ce projet de loi sera moins lourd que celui des lois de finances 2017 et 2018.

Concernant les grandes lignes du projet de la LF 2019, elles comporteront des mesures à même de réduire, de façon progressive, le déficit budgétaire.

Ainsi, la dette publique va baisser, pour la première fois depuis 2011, au cours de l’année 2019, selon la source citée par la TAP qui ne donne cependant pas de détails à ce propos.

A rappeler que la dette publique a atteint 73 milliards de dinars à fin juin 2018, dont 50 milliards de dinars proviennent de la dette extérieure.

Les mesures prises dans le cadre du projet de loi des finances 2018 avaient été qualifiées de “douloureuses” par les économistes, les composantes de la société civile et les citoyens, en raison de la hausse des impôts et taxes ainsi que de la taxe sur la consommation sur de nombreux produits, dont notamment la hausse de la TVA de 18% à 19%.

Ces mesures ont entraîné une augmentation des prix de nombreux produits et, partant, l’inflation a enregistré des taux élevés (7,5% à fin juillet 2018).

Dans l’objectif de circonscrire l’inflation, la Banque centrale de Tunisie (BCT) a eu recours au relèvement du taux directeur qui a atteint 6,75%.

Toujours selon la source gouvernementale, “le chef du gouvernement a donné des instructions dans le cadre de son engagement à ne pas augmenter l’imposition l’année prochaine, à tous les ministères et départements pour qu’ils ne décident aucune nouvelle imposition ou redevance dans le cadre du projet de LF 2019″.

D’ailleurs, l’amélioration des indicateurs économiques et notamment du taux de croissance (2,8% au cours du 2ème trimestre 2018) devrait influer sur la LF 2019, laquelle donne la priorité à la question des services destinés aux citoyens, en y allouant des crédits spécifiques, outre la création de nouveaux types de contrats qui vont permettre d’employer des milliers de jeunes dans le cadre du comblement des vacances dans des secteurs vitaux”.

Le gouvernement poursuit ses concertations avec les organisations nationales et professionnelles, pour s’inspirer de leurs propositions lors de la préparation du projet de LF 2019.

A souligner que les délais constitutionnels pour le dépôt du projet de loi des finances et du budget de l’Etat ont été fixés au 15 octobre de chaque année, alors que leur adoption ne doit pas dépasser le 10 décembre.

Des nouvelles mesures en faveur de la relance de l’économie nationale

Parallèlement à la préparation de projet de la LF 2019, la même source indique que de nouvelles mesures vont être annoncées pour le renforcement de la croissance et la relance de l’économie nationale, laissant entendre que c’est le chef du gouvernement qui va les annoncer lui-même.

La source gouvernementale affirme également que Youssef Chahed tiendra, après son retour de Beijing où il participera les 3 et 4 septembre au sommet sino-africain, une série de rencontres avec les membres du gouvernement sur les préparatifs pour la rentrée scolaire et universitaire, la carte sanitaire, l’approvisionnement en médicaments, la veille sanitaire et le système de compensation.

