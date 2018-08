Les orientations que devrait prendre la loi de finances 2019 afin qu’elle puisse être un instrument capable de relancer l’économie, soutenir l’investissement et l’exportation et encourager la création d’entreprises et d’emplois. C’est sur ces questions que Samir Majoul et Ahmed El Karm, respectivement président de l’Union tunisienne de l’industrie, du commerce et de l’artisanat (UTICA) et président de l’Association professionnelle tunisienne des banques et des établissements financiers (APTBEF), se sont entretenus, mercredi 29 août 2018.

Cet entretien, qui s’est déroulé au siège du patronat en présence de membres du bureau exécutif de l’UTICA, a également porté sur les moyens de surmonter les difficultés que rencontrent les entreprises et les jeunes entrepreneurs, notamment en matière d’accès au financement, outre l’étude des solutions à même de stopper la dépréciation du dinar face aux monnaies étrangères.

Selon un communiqué de l’UTICA, cette rencontre s’inscrit dans le cadre des consultations menées par l’organisation patronale avec les différentes organisations et structures actives dans le domaine économique et financier afin d’élaborer sa vision de ce que doit être la loi de finances 2019.