Un accord de crédit en devises de 356 millions d’euros (environ 1,230 milliard de dinars) a été signé, mardi 26 mars, avec 12 banques en Tunisie pour la mobilisation de ressources au profit du budget de l’Etat dans le cadre des dispositions de la loi de finances 2019.

Deux formules de remboursement de ce crédit sont envisagées, selon le choix des banques. La première formule porte sur un remboursement en trois tranches égales sur trois ans, et dans ce cas, le taux d’intérêt est fixé à 2,25%.

La deuxième formule consiste à rembourser le crédit en une seule tranche, soit après trois ans et avec un taux d’intérêt de 2,5%, précise le ministère des Finances, dans un communiqué. Chaque banque peut, ainsi, choisir la formule qui lui convient.

Le ministre des Finances, Ridha Chalghoum, qui a coprésidé la cérémonie de signature de l’accord avec Marouane El Abassi, gouverneur de la BCT, a déclaré que ce crédit est “une forme de financement appropriée au vu des conditions et du coût”.

Il s’est félicité de l’appui apporté par les banques en activité en Tunisie et de la souplesse manifestée lors des négociations à propos de l’octroi de ce crédit.

Pour sa part, le gouverneur de la BCT a formulé l’espoir de voir l’économie tunisienne réaliser la croissance souhaitée et l’essor espéré en matière d’investissement, ce qui permettrait de promouvoir la production et de garantir la liquidité en devises et en dinar tunisien.