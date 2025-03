La marche des services et des institutions relevant du ministère des Finances, ont été au centre d’une réunion tenue, lundi, au Palais de Carthage, entre le président de la République Kaïs Saïed et la ministre des Finances, Michket Slama Khaldi.

A cette occasion, le chef de l’Etat a donné ses instructions pour tenir compte de toutes les dépenses d’urgence et supplémentaires au niveau de la finance publique et impliquer les banques publiques et privées dans les efforts déployés aujourd’hui par l’État pour la reconstruction de plusieurs services publiques, rapporte un communiqué de la Présidence.

Le président Saïed a réitéré la nécessité du compter sur soi dans le cadre des choix nationaux et d’une fiscalité juste, afin de répondre aux aspirations du peuple tunisien dans tous les domaines.