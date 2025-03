Le Conseil Bancaire et Financier(CBF)a réaffirmé, jeudi, 27 mars 2025, l’engagement du secteur bancaire dans les orientations générales de l’État, rappelant que le taux de réponse sur les 86 mille demandes de révision du taux d’intérêt, conformément à la nouvelle législation en vigueur, reçues jusqu’au 25 mars 2025, a atteint 93% pour les dossiers répondant aux conditions.

Le conseil œuvre à accélérer le traitement des autres dossiers dans les plus brefs délais, faisant savoir que les banques islamiques ont adhéré à cette démarche malgré l’absence de clarté dans le texte législatif, lit-t-on dans un communiqué publié, jeudi, par le CBF.

Il a souligné, en outre, que les banques ayant enregistré des bénéfices, au cours de l’exercice comptable 2024, prévoient le lancement de lignes de financement au profit des petits porteurs de projets, représentant 8% de leurs bénéfices.

Le Conseil a noté que conformément aux dispositions du premier alinéa de nouvel article 412 du Code de commerce, cette mesure entrera en vigueur dès la publication du décret gouvernemental fixant les conditions et critères d’octroi des financements.

Le conseil bancaire et financier a souligné, qu’ en coordination avec le gouvernement, les banques ont contribué au financement des budgets de l’Etat, à travers la souscription aux emprunts obligataires et aux bons du trésor, conformément aux conditions et aux critères fixés par le ministère de Finances

Selon le conseil, les banques consacrent des financements aux petites et moyennes entreprises (PME), pour les inciter à l’investissement, et en mettant à leur disposition des crédits d’exploitation et de gestion pour améliorer leur compétitivité, aux fins de leur permettre d’accéder aux marchés extérieurs et de renforcer leurs exportations, en leur fournissant la liquidité bancaire nécessaire.

Le conseil a souligné que les banques continuent à fournir de nouveaux produits aux PME qui font face à des difficultés, à cause de la régression de leurs chiffres d’affaires, mettant l’accent sur son appui à l’investissement et à la création d’emplois, à travers les systèmes des sociétés d’investissement à capital développement et l’octroi des crédits préférentiels.

S’agissant du financement des personnes physiques, il a fait remarquer que les banques accordent des crédits de consommation et crédits de logement.

Et d’ajouter, que conformément à la loi n° 41 de l’année 2024, relative à la révision de certaines dispositions du code de commerce, les banques ont introduit des alternatives, au chèque, comme un moyen de paiement.

Le conseil bancaire et financier a souligné que le secteur bancaire demeure ouvert à des propositions responsables et constructives, précisant qu’il préserve son droit, à intenter des procédures judiciaires, en cas d’atteinte à sa réputation, de remise en cause de son engagement à appliquer la loi, et d’atteinte à la stabilité financière du pays.