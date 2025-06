Des membres de la commission des finances et du budget relevant du Conseil national des régions et des districts (CNRD) ont pressé les banques de se conformer aux décisions et accords émanant de la Banque centrale de Tunisie (BCT).

C’était lors d’une séance d’audition tenue, mercredi, avec des représentants du Conseil bancaire et financier (anciennement Association professionnelle tunisienne des banques et des établissements financiers) consacrée à la « révision du barème d’imposition ».

Lors de cette séance, cite un communiqué du CNRD, les députés ont souligné la nécessité de diversifier les prêts et d’épauler les efforts de l’État pour booster l’investissement à travers l’octroi des financements nécessaires aux investisseurs leur permettant de lancer leurs projets.

Les membres de la commission ont par ailleurs évoqué les irrégularités et les dépassements subis par les clients de plusieurs banques, proposant à ce propos la création d’un organisme auquel sera confié la mission de réglementer l’activité des banques afin d’éviter ces problèmes.

Ils ont également appelé à dresser un état des lieux des difficultés rencontrées par les banques, notamment, les banques publiques, et à identifier de nouveaux mécanismes permettant à celles-ci de développer les capacités dont elles disposent et de promouvoir les services rendus à ses clients.

Les participants à cette séance ont tour à tour mis l’accent sur le rôle des banques dans l’instauration d’un climat propice à l’investissement à travers les garanties offertes aux investisseurs, appelant les banques à contribuer activement au développement de l’économie nationale.

De leur côté, les représentants du Conseil bancaire et financier ont donné un aperçu de la nature du Conseil qui prend la forme d’une association regroupant les membres et les cadres des banques et des établissements financiers.

Ils ont également passé en revue les missions dévolues à ce conseil, dont notamment, l’organisation, l’orientation et l’évaluation de l’activité bancaire et financière en plus de la formation des ressources humaines.