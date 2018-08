La Première ministre britannique, Theresa May, souhaite que le Royaume-Uni devienne le premier partenaire économique du G7 pour l’Afrique. C’est en tout cas ce qu’elle indiqué, mercredi 29 août, dès son arrivée en Afrique du Sud où elle entame la première étape de sa tournée africaine, rapporte le site web de la BBC.

Dans cette tournée, Theresa May compte resserrer les liens économiques et commerciaux entre le Royaume-Uni et l’Afrique, et ce au moment où son pays s’apprête à quitter l’Union européenne (Brexit).

Visite à suivre.