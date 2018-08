Le ministère de la Jeunesse et des Sports a décidé d’autoriser tous les spectateurs d’assister aux matches internationaux des sélections et des clubs sportifs sans limite d’âge, à condition de déterminer les places qui leurs sont réservées selon l’âge et les matches.

Dans un communiqué rendu public vendredi 17 août, le département des Sports souligne qu’en prévision du coup d’envoi du championnat national de football 2018-2019, et après des séances d’évaluation entre les différentes parties intervenantes, et en coordination avec les services du ministère de la Jeunesse et des Sports et celui de l’Intérieur, il a été décidé d’autoriser tous les supporters sans exception d’accéder aux stades tout en fixant les places qui leur sont réservées selon l’âge et les rencontres.

Tous les supporters âgés de plus de 16 ans et détenteurs d’une carte d’identité nationale et ceux âgés de moins de 18 ans et non détenteurs d’une carte d’identité sont également autorisés à assister aux matches à condition d’être accompagnés d’un adulte.

Le ministère a par ailleurs décidé de fixer la capacité d’accueil des stades entre 40 et 70%, en réservant entre 5 et 10% de la capacité d’accueil autorisée aux clubs visiteurs. Ce taux sera revu à la hausse ou à la baisse selon le degré de respect de la charte sportive.

Il a été aussi convenu d’associer les comités des supporters à toutes les étapes d’organisation des matches et de désigner un responsable de sécurité permanent pour chaque match qui sera chargé de suivre l’organisation des spectacles appelés “Dakhla” dans toutes leurs étapes.

Les outils d’animation seront également autorisés dans les stades, mais doivent êtres réclamés d’avance auprès du comité d’organisation.

Une séance d’évaluation sera tenue après la troisième journée du championnat pour évaluer le respect de la charte sportive de la part de toutes les parties concernées.