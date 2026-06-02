La Fédération internationale de football (FIFA) a inauguré mardi à Dallas son Centre international de diffusion (IBC) de la Coupe du monde 2026, une infrastructure ultramoderne appelée à devenir le cœur des opérations médiatiques du tournoi qui se déroulera du 11 juin au 19 juillet prochains au Canada, aux Etats-Unis et au Mexique.

Installé au Kay Bailey Hutchison Convention Center, ce complexe de 45.000 mètres carrés servira de plateforme centrale pour la production et la distribution des images de la compétition vers des milliards de téléspectateurs à travers le monde, a indiqué l’instance internationale sur son site officiel.

Présidant la cérémonie d’inauguration, le président de la FIFA, Gianni Infantino, a qualifié l’IBC de “centre international de diffusion le plus avancé sur le plan technologique et à la pointe de l’innovation jamais conçu”, soulignant son rôle essentiel dans la retransmission du plus grand événement sportif mondial.

“Plus de technologies, plus d’intelligence artificielle, plus d’experts et plus d’innovation sont réunis ici pour permettre à des milliards de supporters de vivre pleinement la Coupe du monde”, a déclaré le dirigeant de l’instance mondiale.

Infantino a rappelé que derrière chaque retransmission se trouve un travail considérable mobilisant des milliers de professionnels, aussi bien dans les stades qu’au sein de ce centre névralgique de la diffusion internationale.

Pour la deuxième fois de son histoire après l’édition 1994 organisée aux Etats-Unis, Dallas accueille le Centre international de diffusion d’une Coupe du monde. La ville texane abritera également neuf rencontres du tournoi, soit plus que toute autre ville hôte de la compétition.

Le maire de Dallas, Eric L. Johnson, s’est félicité de voir sa ville jouer un rôle majeur dans l’organisation du Mondial 2026, estimant que l’IBC deviendra ” la plaque tournante du journalisme et de la diffusion à l’échelle mondiale ” pendant la compétition.

Selon lui, les investissements réalisés pour accueillir l’événement généreront d’importantes retombées économiques et renforceront le rayonnement international de Dallas.

Le centre accueillera notamment le diffuseur hôte de la FIFA, Host Broadcast Services (HBS), l’ensemble des partenaires médias de l’instance mondiale, les équipes de production de contenus audiovisuels ainsi que les services chargés de la technologie et de l’innovation.

Il abritera également la salle dédiée à l’assistance vidéo à l’arbitrage (VAR).

La FIFA entend ainsi établir de nouveaux standards en matière de couverture audiovisuelle à l’occasion de cette édition 2026, la première à réunir 48 sélections nationales.