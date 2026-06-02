Le sélectionneur de l’équipe nationale jordanienne de football Jamal Sellami a dévoilé mardi la liste définitive des 26 joueurs appelés à disputer la phase finale de la Coupe du monde 2026.

La liste comprend plusieurs joueurs qui se sont illustrés lors de la dernière Coupe d’Asie et ont largement contribué à la qualification historique de la Jordanie au Mondial 2026. Parmi eux figurent notamment le duo offensif composé de Moussa Al-Taamari et Ali Olwan, le défenseur central Yazan Al-Arab, le milieu de terrain Nizar Al-Rashdan, ainsi que le gardien Yazeed Abu Layla.

La sélection réunit plusieurs artisans du rêve footballistique jordanien, alliant l’expérience de joueurs confirmés à l’enthousiasme d’une nouvelle génération prometteuse.

Le staff technique a écarté de la liste finale le milieu de terrain Youssef Qashi et le latéral gauche Mohammed Abu Ghosh, tous deux sociétaires d’Al-Hussein Irbid, récent champion de Jordanie, à l’issue de la réduction de la présélection.

La délégation jordanienne est arrivée mardi à San Diego, aux États-Unis, où elle effectuera un stage de préparation jusqu’au 10 juin. Ce regroupement sera ponctué par un dernier match amical face à la Colombie, prévu dans la nuit du 8 au 9 juin au Snapdragon Stadium.

Les “Nashama” entameront leur campagne mondiale le 17 juin à San Francisco face à l’Autriche. Ils affronteront ensuite l’Algérie le 23 juin dans la même ville, avant de clôturer la phase de groupes par une rencontre contre l’Argentine le 28 juin à Dallas.

La liste des joueurs retenus comprend Yazeed Abu Layla, Abdullah Al-Fakhouri, Nour Bani Attiyah, Abdullah Nassib, Saad Al-Rousan, Yazan Al-Arab, Saleem Obeid, Mohammad Abu Al-Nadi, Hossam Abu Dhahab, Ihsan Haddad, Anas Badawi.

Elle comprend également Muhannad Abu Taha, Mohammad Abu Hashish, Nour Al-Rawabdeh, Nizar Al-Rashdan, Ibrahim Saadeh, Rajaei Ayed, Amer Jamous, Mohammad Al-Dawoud, Mahmoud Mardi, Ouda Al-Fakhouri, Moussa Al-Taamari, Mohammad Abu Zreik, Ali Azayzeh, Ibrahim Sabra et Ali Olwan.