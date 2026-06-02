Le sélectionneur du Sénégal, Pape Thiaw, a annoncé la liste définitive des 26 joueurs retenus pour disputer la Coupe du monde 2026, qui se déroulera aux États-Unis, au Mexique et au Canada, du 11 juin au 19 juillet.

Le groupe sénégalais s’appuie sur plusieurs joueurs expérimentés, notamment le capitaine Kalidou Koulibaly, le gardien Édouard Mendy, ainsi que les attaquants Sadio Mané, Nicolas Jackson, Ismaïla Sarr et Iliman Ndiaye.

Le Sénégal évoluera dans un groupe relevé aux côtés de la France, la Norvège et l’Irak.

Les Lions de la Teranga débuteront leur campagne à la Coupe du monde 2026 le 16 juin face à la France, avant d’affronter la Norvège le 23 juin, puis l’Irak le 26 du même mois.

Voici par ailleurs la composition de la liste définitive:

Gardiens : Édouard Mendy, Mory Diaw, Yehvann Diouf.

Défenseurs : Kalidou Koulibaly, Moussa Niakhaté, Mamadou Sarr, Abdoulaye Seck, Krépin Diatta, Antoine Mendy, Ismaïl Jakobs, El Hadji Malick

Milieux : Idrissa Gana Guèye, Lamine Camara, Pape Guèye, Pape Matar Sarr, Habib Diarra, Bara Sapoko Ndiaye, Pathé Ciss.

Attaquants : Sadio Mané, Ismaïla Sarr, Iliman Ndiaye, Nicolas Jackson, Chérif Ndiaye, Bamba Dieng, Ibrahima Mbaye et Assane Diao.