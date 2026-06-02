Le sélectionneur du Ghana, le portugais Carlos Queiroz, a finalisé sa liste de 26 joueurs retenus pour prendre part à la Coupe du monde 2026 prévue aux Etats-Unis, au Canada et au Mexique (11 juin-19 juil).

L’attaquant Antoine Semenyo de Manchester City, et le milieu de terrain Thomas Partey, ancien joueur d’Arsenal, figurent dans la liste des Black Stars.

L’attaquant vétéran de Leicester City, Jordan Ayew, sera le capitaine de la sélection ghanéenne, qui sera privée de l’ailier de Tottenham, Mohammed Kudus, blessé.

Les Ghanéens évolueront dans le groupe L aux côtés de l’Angleterre, de la Croatie et du Panama.

La liste des 26 joueurs ghanéens:

Gardiens : Benjamin Asare (Hearts of Oak/GHA), Lawrence Ati-Zigi (St.Gallen/SUI), Joseph Anang (St. Patrick’s/IRL)

Défenseurs : Baba Abdul Rahman (PAOK/GRE), Gideon Mensah (Auxerre/FRA), Marvin Senaya (Auxerre/FRA), Alidu Seidu (Rennes/FRA), Abdul Mumin (Rayo Vallecano/ESP), Jerome Opoku (Basaksehir/TUR), Jonas Adjetey (Wolfsburg/GER), Kojo Oppong Peprah (Nice/FRA), Derrick Luckassen (Pafos/CYP)

Milieux de terrain : Elisha Owusu (Auxerre/FRA), Thomas Partey (Villarreal/ESP), Kwasi Sibo (Real Oviedo/ESP), Augustine Boakye (Saint Etienne/FRA), Caleb Yirenkyi (Nordsjaelland/DEN), Abdul Fatawu (Leicester/ENG), Kamaldeen Sulemana (Atalanta/ITA).

Attaquants : Christopher Bonsu Baah (Al Qadsiah/KSA), Ernest Nuamah (Lyon/FRA), Antoine Semenyo (Manchester City/ENG), Brandon Thomas-Asante (Coventry/ENG), Prince Adu (Viktoria Plzen/CZE), Inaki Williams (Athletic Bilbao/ESP), Jordan Ayew (Leicester/ENG).