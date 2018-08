La Bourse de Tunis clôture la séance du JEUDI 16 août 2018 sur une note positive. Le TUNINDEX progresse de 0.17 % à 8 365.76 points dans un faible volume d’échanges de 3.145MD, selon Mena capital partners (MCP).

Le titre BNA a réalisé le plus fort volume de la séance , drainant 0.498 MD de ses capitaux finissant la séance à 20.40 D soit un décroissement de 0.48%.

A la hausse Le titre CARTHAGE CEMENT grimpe de 5.64% à 1.87 D suivi par ICF qui a haussé de 5.41% à 89.50 D, le titre HEXABYTE quant à lui, s’est échangé à 5.34 D soit une progression de 2.89%.

Dans le vert, le titre TAWASSOL GROUP HOLDING s’est monnayé à 0.40 D soit une progression de 2.56% ,suivi par le titre SIPHAT qui a gagné 2.56 % clôturant la séance à 3.60 D.

A la baisse, le titre SOPAT a chuté de 3.04% à 2.23 D suivi par SOTRAPIL qui s’est monnayé à 17.07 D soit un déclin de 2.79%. Le titre SANIMED quant à lui a réalisé une détérioration de 2.72 % à 2.50D.

Dans le rouge, les titres MAGASIN GENEREAL et EURO-CYCLES ont réalisé un amoindrissement respectif de 2.00% et 1.99% à 38.71 D et 25.000D.