Un appel à candidatures pour le “Trophée de la femme manager de l’année” sera prochainement lancé à l’occasion de la fête de la femme, lit-on dans un communiqué de la Confédération des entreprises citoyennes de Tunisie (CONECT).

Lancée par la CONECT avec le concours de la société ALMA’s, FACE Tunisie et la revue Le Manager et ENGIE, cette initiative a pour but de promouvoir le leadership économique féminin, de mettre en lumière des parcours exceptionnels de femmes servant de rôle-modèle aux jeunes générations, d’apporter plus d’éclairages sur la condition des femmes leaders et managers et de contribuer à l’améliorer, explique le communiqué.

La cérémonie de remise des trophées se tiendra le 15 novembre 2018 en marge de la 22e édition du Forum d’affaires Futurallia, prévu à Tunis du 14 au 16 novembre 2018.