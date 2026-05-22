L’association “Aswat Nissa” a organisé, les 19 et 20 mai en cours, une masterclass au profit de 24 médecins spécialistes et sages-femmes sur la prise en charge des femmes victimes de violences sexuelles et ce, dans le cadre d’une convention de partenariat signée avec la Faculté de médecine de Tunis (FMT) en avril 2026.

Selon un communiqué publié sur la page officielle de l’association, cette initiative a permis de créer une réelle dynamique d’échange et de partage d’expériences, ainsi qu’un espace de mise en réseau entre les participants venus des différentes régions du pays.

L’objectif étant de renforcer les capacités des intervenants dans le secteur de la santé afin d’assurer une prise en charge globale et rapide des victimes de violences sexuelles.

A noter que la convention vise à renforcer le rôle des professionnels de santé dans l’accompagnement des victimes, en assurant un soutien médical et psychologique adapté et en favorisant un environnement de soins plus réactif à leurs besoins.