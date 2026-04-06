Quelque 23 avis d’approbation de financement de petits projets réalisés par des femmes ont été remis, vendredi, à leurs bénéficiaires par le Commissariat des affaires de la femme et de la famille à Sidi Bouzid, dans le cadre du programme “Raidet”.

Entamé en 2022, ce programme a permis de financer 357 microprojets lancés dans la région par femmes, pour une valeur totale de 3,262 millions, selon un communiqué publié par le Commissariat régional de la femme et de la famille sur sa page Facebook.

Initié par le Ministère de la femme et de la famille, le programme “Raidet”, dont la première phase a pris fin en 2025, vise à promouvoir l’entreprenariat féminin à travers l’octroi de crédits pouvant atteindre une enveloppe de 300 mille dinars.

La prochaine phase, qui s’étale sur la période 2026-2030, reposera sur la promotion des projets féminins innovants, le renforcement de la communication directe avec les jeunes filles et les femmes, notamment dans les régions de l’intérieur et les gouvernorats les moins bénéficiaires ainsi que sur l’encouragement à l’extension des petites et moyennes entreprises, selon le ministère de la femme.