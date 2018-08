La Société Tunisienne d’Entreprises de Télécommunications (SOTETEL) vient d’annoncer la finalisation de la création de la filiale algérienne, ayant pour objet social “la réalisation et l’entretien de tout type d’installations téléphoniques, l’étude et l’établissement des systèmes de télécommunications; La construction, la fabrication et le montage d’appareillage de télécommunication; L’étude, l’installation et la gestion des systèmes particuliers de télécommunications tels que la téléconférence, la téléinformatique et la radiotéléphonie”.

La SOTETEL participe au capital de la société SPA SOTETEL Algérie à hauteur de 49% du capital, conformément à la réglementation algérienne.