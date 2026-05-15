Les états financiers de la société Carthage Cement font ressortir un bénéfice en baisse à 40,118 millions de dinars (MD), durant l’exercice 2025, contre 70,256 MD, une année auparavant.

D’après des données publiées, vendredi, sur le site de la Bourse de Tunis, les capitaux propres positifs de la cimenterie ont dépassé les 368,706 MD, contre 328,587 MD, au 31 décembre 2024, ce qui représente une hausse de 12%.

Pour ce qui est des revenus enregistrés en 2025, ils ont régressé passant de 421,573 MD, à fin décembre 2024, à 382,808 MD, à fin décembre 2025.

Pour rappel, Carthage Cement est une société anonyme de droit tunisien constituée en octobre 2008, avec pour objet principal, la création et l’exploitation d’une cimenterie, la fabrication et la vente de tous produits à base de ciment (béton, béton précontraint et béton préfabriqué), l’exploitation de carrières pour l’extraction de pierres à bâtir et dérivés…