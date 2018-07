La plateforme ‘Tourism for SDGs’ (Le tourisme au service des objectifs de développement durable) a pour principal objectif de promouvoir un engagement accru du secteur du tourisme envers le développement durable. Ce nouvel outil en ligne vise à faire progresser la réalisation des objectifs de développement durable grâce au tourisme. Il a été mis au point par l’Organisation mondiale du tourisme (OMT) avec le soutien du Secrétariat d’État à l’économie de la Confédération suisse (SECO).

Les 17 objectifs de développement durable représentent un programme mondial ambitieux pour l’humanité, la planète, la prospérité et la paix s’appuyant sur des partenariats.

Les objectifs consistent à éliminer la pauvreté, à combattre les inégalités et l’injustice et à remédier aux changements climatiques d’ici 2030.

Le poids économique du tourisme, qui représente jusqu’à 10% du PIB et des emplois dans le monde, fait qu’il est essentiel d’en exploiter tout le potentiel si l’on veut faire progresser la réalisation des objectifs de développement durable.

Tourism4SDGs.org est un espace de cocréation où les utilisateurs peuvent consulter une multitude de ressources, les compléter par leurs propres initiatives, conclusions et projets, proposer des sujets de discussion et des pistes de collaboration, et mettre en commun des contenus sur le tourisme et le développement durable.

«Le tourisme joue un rôle vital dans beaucoup, voire la totalité, de ces 17 objectifs», a déclaré le secrétaire général de l’OMT, Zurab Pololikashvili, qui a ajouté que «le tourisme s’est imposé comme une activité économique transversale aux profondes ramifications sociales et cette plateforme offre à la communauté du tourisme mondial un espace pour cocréer et se mobiliser en vue de la réalisation du Programme de développement durable à l’horizon 2030».

«La Suisse appuie avec force cette plateforme qui permettra de se concentrer sur les trois grandes composantes du tourisme durable : la dimension économique, la dimension environnementale et la dimension sociale», a déclaré l’ambassadeur Raymond Furrer, du secrétariat d’État à l’Economie de la Confédération suisse.

Les trois fonctionnalités principales de la plateforme représentent un appel à l’action. ‘Learn, Share and Act’ (apprentissage, échange, action) sont les trois niveaux d’interaction de la plateforme Tourism4SDGs.org, laquelle est à vocation éducative, mais vise aussi à encourager le débat et la collaboration en faveur d’un secteur du tourisme durable.

Le lancement de la plateforme est intervenu à l’occasion du Forum politique de haut niveau des Nations unies pour le développement durable «Transformer nos sociétés pour les rendre viables et résilientes» (New York, 9-18 juillet), lors d’une manifestation coorganisée par l’OMT et le réseau “Une seule planète“.