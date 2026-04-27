Une séance de travail consacrée au suivi des préparatifs de la saison touristique 2026 dans le gouvernorat de Monastir s’est déroulée, samedi, sous la supervision du gouverneur de la région, Issa Moussa et en presence de l’ensemble des parties prenantes.

La réunion a été dédiée à l’examen des programmes opérationnels de nature à assurer la réussite de la saison touristique, à renforcer la mobilisation des différents intervenants, à améliorer la qualité des prestations et à consolider le positionnement de la région en tant que destination touristique de référence.

Les exposés présentés par le commissariat régional au tourisme ainsi que par les directions régionales de l’emploi et de la formation professionnelle, du transport et du commerce ont mis en évidence que le secteur touristique génère près de 29 mille emplois dans la région, dont 8 000 directs et 21 mille indirects.

S’agissant du transport, il a été annoncé la programmation de 55 dessertes quotidiennes assurées par la Société de transport du Sahel desservant la zone touristique, avec un renforcement des rotations nocturnes à partir du mois de juillet.

Parallèlement, 19 liaisons ferroviaires quotidiennes, opérées par cinq trains, assurent la connexion entre Monastir et Sousse, outre le rôle complémentaire assuré par les taxis individuels et touristiques dans la desserte des délégations et de l’aéroport.

La séance a permis de relever plusieurs insuffisances, notamment des irrégularités dans le secteur des taxis et un déficit en dessertes nocturnes, tout en soulignant la nécessité d’améliorer l’état et la qualité des services de transport.

En réponse, un ensemble de mesures a été arrêté, à mettre en œuvre à partir du 1er mai 2026, portant notamment sur l’obligation d’utilisation du compteur, le renforcement des contrôles, l’amélioration de l’offre nocturne et la mise à disposition d’outils d’information au sein des établissements hôteliers.