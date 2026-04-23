Le ministre du Tourisme, Sofien Tekaya, a effectué, mercredi, une visite de terrain dans le gouvernorat de Siliana pour s’enquérir de l’avancement de plusieurs projets touristiques, incluant des hôtels et des hébergements ruraux.

Le ministre a commencé sa tournée par diagnostiquer le site du projet de village artisanal au quartier administratif de Siliana, avant de visiter le chantier d’une unité hôtelière à Siliana-Nord et les sites de plusieurs hébergements ruraux situés face au barrage de Siliana.

Il a aussi présidé la première édition des Journées commerciales de l’artisanat à la place des arts Ezzeddine Alaya, où il a écouté les préoccupations des artisans spécialisés dans la distillation des herbes médicinales, la broderie, le tapis et la poterie.

Au menu de cette visite, le ministre s’est également enquis du site archéologique de Zama ainsi que le monument et le musée de Makthar. Par la suite, le ministre s’est rendu au village de Kesra Haut, au Parc national de Jebel Serj ainsi qu’au centre de camping d’Aïn Boussadia à Bargou, avant de clôturer sa visite par le suivi des préparatifs d’ouverture d’un hôtel à Gaâfour.

En marge de cette visite, la directrice de l’encadrement du produit à l’Office National du Tourisme Tunisien (ONTT), Amel Zarrouk, a declare à l’agence TAP que la saison écoulée a été marquée par un record atteignant plus de 11 millions de touristes parallèlement au nombre de réservations. Elle a souligné qu’une campagne de recensement général et d’inspection des activités hôtelières sera lancée pendant ce mois d’avril en prévision de la saison estivale.

De son côté, le commissaire régional du tourisme à Siliana, Mourad Abdellaoui, a précisé que le taux d’avancement des travaux de l’hôtel à Siliana-Nord a atteint 90%, en attente de l’acquisition des équipements. Cette unité hôtelière disposera d’une capacité initiale de 36 lits, portée après extension à 72 lits, contre une capacité totale de 42 lits dans l’un des hôtels de Gaâfour. Il a, par ailleurs, signalé que les trois gîtes ruraux situés près du barrage de Siliana est encore en phase d’étude technique.

Le responsable a fait savoir que la région compte actuellement 11 projets touristiques, dont une maison d’hôtes et 10 gîtes ruraux. Quatre projets sont en phase technique, quatre autres ont obtenu des accords de principe et deux sont en cours d’examen par la commission nationale.

Le commissaire régional du tourisme a énuméré ces projets pour montrer la portée du tourisme en tant que secteur complémentaire pour chaque investisseur dans l’agriculture intégrée.