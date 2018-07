Développement durable : Le tourisme et la construction ont un rôle important à jouer 

Depuis les infrastructures jusqu’à la communication en passant par la production alimentaire et le transport, le tourisme et la construction ont des fonctions essentielles dans une économie circulaire contribuant au développement durable.

L’Organisation mondiale du tourisme (OMT) et le programme Bâtiments et construction durables du réseau “Une seule planète“ ont abordé ce défi lors du Forum politique de haut niveau des Nations unies pour le développement durable, qui s’est tenu du 9 au 18 juillet à New York aux États-Unis d’Amérique.

Le tourisme et la construction font partie de la chaîne de valeur économique globale. L’adoption des meilleures pratiques en matière d’économie circulaire peut aider ces deux vastes secteurs de l’économie à passer à des modes de consommation et de production durables, ainsi qu’on l’a vu lors de la rencontre organisée par l’OMT et centrée sur cette question ‘Tourism & Construction: Circular Economy solutions for SDG12‘ (Tourisme et construction : solutions offertes par l’économie circulaire au service de l’objectif 12 des objectifs de développement durable).

Pour progresser vers un secteur du tourisme plus durable et assumant la responsabilité qui est la sienne à l’égard des objectifs de développement durable, il faut tirer parti des percées en matière de nouvelles technologies, du processus continu d’innovation et du renforcement de modèles comme celui de l’économie circulaire.

En considération plus spécialement de l’objectif 12 des objectifs de développement durable, relatif aux modes de consommation et de production durables, et compte tenu de la nécessité pour le secteur dans son ensemble de croître de manière responsable, le tourisme a un rôle important à jouer dans les efforts pour dissocier le développement économique de l’utilisation des ressources.

De par l’étendue de ses connexions avec d’autres activités économiques et l’interaction directe producteur-consommateur, le tourisme, s’il est bien géré, peut produire des impacts positifs dans la durée et allant bien au-delà du secteur. Il est donc fondamental, pour assurer la prospérité à long terme et la résilience des entreprises et des destinations touristiques, de s’approprier les modes de production et de consommation circulaires qui donnent un coup d’accélérateur à la durabilité.

C’est dans ce contexte et à l’occasion de l’examen de l’objectif 12 au Forum politique de haut niveau que s’est tenue la rencontre ‘Tourism & Construction: Circular Economy solutions for SDG12. Celle-ci a souligné que l’intégration de la circularité réclame une mesure solide et un suivi des impacts de l’activité des secteurs du tourisme et de la construction, notamment dans les domaines de l’efficacité d’utilisation de l’énergie et de l’eau, l’atténuation des changements climatiques, la gestion des déchets, l’approvisionnement local, l’utilisation durable des terres, la protection de la biodiversité et l’emploi décent, entre autres.

Les 17 objectifs de développement durable sont l’expression d’une vision commune de l’avenir synonyme de prospérité, d’égalité, de justice et d’action climatique et sont réunis à l’intérieur du Programme de développement durable à l’horizon 2030. L’objectif 12 consiste à établir des modes et des pratiques de consommation et de production durables et plus responsables dans tous les secteurs.

Le Fonds pluripartenaire pour l’objectif 12 du réseau Une seule planète, inauguré le 17 juillet 2018, est destiné à soutenir l’engagement des partenaires pour accélérer cette transition. Le Fonds est une initiative conjointe du Programme des Nations unies pour l’environnement (PNUE), de l’Organisation des Nations unies pour l’alimentation et l’agriculture (FAO), de l’OMT, de l’ONU-Habitat et du Bureau des Nations unies pour les services d’appui aux projets.

Il y avait au programme de ‘Tourism & Construction: Circular Economy solutions for SDG12‘des tables rondes et des exposés de gouvernements et d’administrations chargées du tourisme et du développement du Bhoutan, du Botswana, de la Finlande, de la France, du Mexique et de la Suisse.

La rencontre a aussi été l’occasion de lancer la plateforme de l’OMT Tourism for SDGs Platform (Le tourisme au service des objectifs de développement durable), outil interactif en ligne visant à encourager la collaboration, la discussion et l’action concertée du secteur du tourisme et des milieux du développement durable.

Mise au point avec le soutien du secrétariat d’État à l’Economie de la Confédération suisse, la plateforme vise à mettre en relation les responsables politiques, les entreprises et toutes les parties prenantes du tourisme pour, ensemble, faire avancer leurs stratégies aux fins de la réalisation des objectifs de développement durable.

Lors de la clôture de la rencontre, le chef de délégation chargé du développement durable au Ministère français de la transition écologique et solidaire a mis en relief la nécessité d’accélérer le passage à des modes de consommation et de production durables et encouragé la coopération intersectorielle entre le tourisme et la construction. À condition d’être conçues et utilisées convenablement, les solutions offertes par l’économie circulaire seront déterminantes pour transformer notre modèle économique en le plaçant sous le signe de la durabilité.

À propos du programme tourisme durable du réseau Une seule planète

Le programme tourisme durable du réseau One Planet (Une seule planète) fait partie du cadre décennal de programmation concernant les modes de consommation et de production durables, lequel est le mécanisme officiel de mise en œuvre de l’objectif 12 des objectifs de développement durable en vue de la prise en compte généralisée de la durabilité parmi les touristes et les parties prenantes du tourisme partout dans le monde.

Les principes de l’économie circulaire peuvent favoriser cette évolution en ce qu’ils supposent de changer notre façon de consommer et de produire des biens et des services, en s’écartant de la logique acheter-utiliser-jeter pour acheter-utiliser-réutiliser ou remettre en état et des notions traditionnelles de propriété pour aller vers une économie collaborative.

Source: Communiqué OMT