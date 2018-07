Dans le cadre du suivi régulier de l’activité financière d’AMEN BANK, en conformité avec les exigences de la validation continue de sa certification au référentiel MSI 20000, la banque a passé avec succès le deuxième diagnostic intermédiaire (post Grand Audit), réalisé par les équipes techniques de MAGHREB CORPORATE (membre de IWK Corporate) dans le cadre du partenariat avec SGS.

Lire aussi : Tunisie : Amen Bank confirme sa certification MSI 20000

Après une évaluation consacrée notamment aux derniers résultats et positionnements de la banque, les équipes d’audit ont approuvé la conformité continue d’AMEN BANK au regard des exigences bancaires internationales en termes de qualité financière, en s’articulant sur les axes de solidité et de performance financière.

Les conclusions du rapport de conformité ont permis de relever les progrès d’AMEN BANK sur plusieurs thèmes de la gestion financière bancaire.

L’avis de conformité officiel remis conforte le statut de la banque et témoigne auprès de ses partenaires en Tunisie et à l’étranger de la qualité financière d’AMEN BANK.

A propos de AMEN BANK

Faisant partie d’un groupe solide et diversifié, AMEN BANK est l’une des premières banques privées en Tunisie avec près de 1.200 collaborateurs et plus de 165 agences réparties sur l’ensemble du territoire.

En 2017, le PNB d’AMEN BANK a dépassé les 360 millions de dinars avec une croissance de 22,5%, la plus forte du secteur. Son total bilan a atteint les 8,7 milliards de dinars avec un bénéfice net de 113,9 millions de dinars.

MSI 20000

MSI 20000 pour Market Standard Indicator – index 20000, est le standard dédié à la qualité financière des entreprises et des institutions. Le cahier des charges MSI 20000 présente les exigences requises en matière de qualité financière, par secteur d’activité. La norme est aujourd’hui portée et régulée par l’Organisation Suisse MSI, à Genève.

SGS

SGS est le leader mondial de l’inspection, du contrôle, de l’analyse et de la certification.

Avec près de 6 milliards de d’euros de chiffre d’affaires par an, la multinationale Suisse, présente dans 140 pays, fait partie du TOP 5 des sociétés cotées sur la Bourse de Genève.

SGS emploie plus de 95 000 collaborateurs répartis sur un réseau de plus de 2 400 bureaux et laboratoires à travers le monde.