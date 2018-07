La Bourse de Tunis débute la séance du vendredi dans le vert où le Tunindex affiche une hausse de 0.29% enregistrant de 8.133 points dans un volume total de 2.469MTND, a fait savoir l’intermédiaire en bourse Mena Capital Partners (MCP).

Dans le vert, le titre SOPAT grimpe de 4.18% à 2.24 TND suivi par TUNINVEST et LAND’OR qui gagnent respectivement 2.92% et 2.88 % à 6.68 TND et 8.91 TND.

A la baisse,SOMOCER recule de 2.96 % à 1.31 TND tout comme STB et SOTETEL qui baissent respectivement de 1.98% et 1.81% à 4.95 TND 3.79 TND.