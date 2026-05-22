L’indice de référence de la Bourse de Tunis, le TUNINDEX, a enregistré une hausse de 14,24% à la clôture du premier trimestre 2026 contre un rendement de 10,25% pour la même période de l’année 2025, d’après des données, publiées sur le site de la Bourse de Tunis.

Quant à l’indice TUNINDEX20, il a affiché, durant la même période, une hausse de 14,05% contre une hausse de 11,72%, à fin mars 2025.

Onze des douze indices sectoriels publiés par la Bourse de Tunis ont enregistré des performances positives à la clôture du premier trimestre 2026. Les meilleures performances reviennent à l’indice “Services aux Consommateurs” avec 20,98% et à l’indice “Agro-alimentaire et Boissons” avec 19,34%.

En revanche, un indice sectoriel, à savoir celui de “Produits Ménagers et de Soins Personnels”, a enregistré des performances négatives, avec une baisse de -1,92%.