Le Théâtre de l’Opéra de Tunis organise, le samedi 23 mai à 20h00, un récital de musique de chambre intitulé « La Cameratte » qui se tiendra au sein de la cathédrale Saint-Vincent-de-Paul de Tunis.

Ce concert exceptionnel sera interprété par l’Orchestre Symphonique Tunisien sous la direction du maestro Shady Garfi, avec la participation exclusive du soliste Aws Ben Hlima au qanûn. Le programme de la soirée prévoit une fusion entre répertoires classique et oriental à travers des œuvres de Mozart, Béla Bartók, Ennio Morricone, Offenbach, Vivaldi et Mohamed Adil Gueray.

Initié par le Pôle Musique et Opéra, ce projet avait inauguré le cycle de musique de chambre de la saison 2025-2026 lors d’une première représentation le 15 octobre 2025 au Théâtre des Régions.

L’accès à l’événement de ce samedi se fera uniquement sur invitation, annoncé l’Opéra de Tunis.