Le président de l’Assemblée des représentants du peuple (ARP), Brahim Bouderbala, a rencontré, jeudi, au palais du Bardo, l’ambassadeur du Japon à Tunis, Saito Jun, qui l’a informé des spécificités du fonctionnement de l’institution parlementaire et ses prérogatives législatives et de contrôle ainsi que de l’importance de la diplomatie parlementaire dans le soutien à la diplomatie officielle.

Selon un communiqué du parlement, Bouderbala a mis en avant son intérêt pour davantage de renforcement des relations entre les parlementaires des deux pays, soulignant l’importance des groupes de coopération établis avec différents continents, notamment les pays asiatiques, dont est issu le groupe d’amitié parlementaire Tunisie-Japon.

Bouderbala a fait part de la volonté du Parlement d’organiser des échanges de visites entre les délégations parlementaires, de manière à élargir les perspectives de coopération parlementaire et renforcer les liens entre les peuples des deux pays.

L’entretien a été l’occasion de souligner la profondeur et la solidité des relations de coopération et d’amitié unissant la Tunisie et le Japon, ainsi que les partenariats qui lient les deux pays depuis soixante-dix ans.

Pour sa part, l’ambassadeur du Japon a souligné la volonté de son pays de continuer à renforcer les relations avec la Tunisie et à développer ses projets d’investissement dans ce pays, évoquant les entreprises japonaises implantées en Tunisie dans divers secteurs et leur capacité opérationnelle.

Il a aussi évoqué les projets de développement dans les régions, dont le projet de dessalement d’eau à Sfax et le soutien à une partie des projets dans le domaine des énergies renouvelables.

L’ambassadeur a, par ailleurs, réaffirmé la volonté du Japon de continuer à soutenir la Tunisie et à appuyer ses efforts en matière de développement et d’économie via de nombreux accords bilatéraux et de divers programmes d’investissement.